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Главная > Крепеж, метизы
Крепеж, метизы
Крепежные детали, метизы, стойки, болты, гайки, винты, шурупы
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Отзывы
Сергей, Самара
Все доставили в лучшем виде и быстро. Забирал на складе СДЭК. Все упаковано в антистатику, затем в пузырчатую пленку и еще сверху в коробку. Не побилось ни чего.
Константин, Волгоград
Купил комплектующие для сборки робота. Оплачено было прямо на сайте картой. Быстро отправили, почта на этот раз хорошо сработала, что удивительно
Михаил, Москва
Привезли макетки, все достойно упаковано, ничего не сломано. Можно покупать, если надо быстро.
Игорь Васильевич, Казань
Работаем с магазином по безналу очень давно. Хочу отметить быструю реакцию менеджера Евгения на наши запросы, а так же своевременную отгрузку товаров. Рекомендую магазин MCU Store для покупок комплектующих с быстрой доставкой по России.
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