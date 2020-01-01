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Главная > Крепеж, метизы

Крепеж, метизы

Крепежные детали, метизы, стойки, болты, гайки, винты, шурупы
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5 шт. Стойка папа-мама 6 мм M3 латунь
41 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 10 мм M3 латунь
49 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 12 мм M3 латунь
57 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 15 мм M3 латунь
69 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 20 мм M3 латунь
81 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 30 мм M3 латунь
109 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 35 мм M3 латунь
139 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 40 мм M3 латунь
197 руб.
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5 шт. Стойка мама-мама 6 мм M3 латунь
31 руб.
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5 шт. Стойка мама-мама 8 мм M3 латунь
33 руб.
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5 шт. Стойка мама-мама 10 мм M3 латунь
41 руб.
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5 шт. Стойка мама-мама 12 мм M3 латунь
42 руб.
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5 шт. Стойка мама-мама 15 мм M3 латунь
47 руб.
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5 шт. Стойка мама-мама 20 мм M3 латунь
65 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 10 мм M3 пластик
49 руб.
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5 шт. Стойка папа-мама 20 мм M3 пластик
84 руб.
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5 шт. Стойка мама-мама 10 мм M3 пластик
48 руб.
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50 шт. Болт M3 x 6 мм стальной с потайной головкой
66 руб.
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50 шт. Болт M3 x 10 мм стальной с потайной головкой
101 руб.
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50 шт. Болт M3 x 6 мм стальной
86 руб.
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50 шт. Болт M3 x 10 мм стальной
114 руб.
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50 шт. Болт M3 x 16 мм стальной
143 руб.
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10 шт. Болт M3 x 30 мм стальной
62 руб.
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50 шт. Гайка M3 стальная
68 руб.
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5 шт. Гайка M3 пластик
47 руб.
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50 шт. Шайба M3 стальная
73 руб.
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50 шт. Шайба M2 стальная
49 руб.
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50 шт. Болт M2 x 10 мм стальной
87 руб.
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20 шт. Болт M2 x 16 мм стальной
48 руб.
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20 шт. Болт M2 x 20 мм стальной
55 руб.
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20 шт. Болт M2 x 30 мм стальной
70 руб.
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50 шт. Гайка M2 стальная
48 руб.
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50 шт. Винт 2.0 x 8 мм стальной
71 руб.
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Отзывы
Отзыв
Сергей, Самара

Все доставили в лучшем виде и быстро. Забирал на складе СДЭК. Все упаковано в антистатику, затем в пузырчатую пленку и еще сверху в коробку. Не побилось ни чего.

Отзыв
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Купил комплектующие для сборки робота. Оплачено было прямо на сайте картой. Быстро отправили, почта на этот раз хорошо сработала, что удивительно

Отзыв
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Привезли макетки, все достойно упаковано, ничего не сломано. Можно покупать, если надо быстро.

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Работаем с магазином по безналу очень давно. Хочу отметить быструю реакцию менеджера Евгения на наши запросы, а так же своевременную отгрузку товаров. Рекомендую магазин MCU Store для покупок комплектующих с быстрой доставкой по России.

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